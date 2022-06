Schon wieder Regenschauer? So wird das Wetter heute in Vorarlberg

Der Tag beginnt stark bewölkt mit ein paar lokalen Regenschauern, die im Tagesverlauf weniger werden, Gewitter sind heute kaum dabei.

Donnerstag

Freitag

Von der Schweiz her ziehen bis Mittag zum Teil kräftige Regenschauer herein, die in der Früh zum Teil noch von Gewittern durchsetzt sind. Nachmittags regnet es recht verbreitet in Vorarlberg bei einem deutlichen Rückzug der Temperaturen. Tiefstwerte: 11 bis 16 Grad, Höchstwerte: 15 bis 20 Grad.