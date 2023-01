Schon wieder! Cathy Hummels zeigt sich hüllenlos

Die Ex von Mats Hummels ist in Nacktlaune - mal wieder. Zuletzt zeigte Cathy Hummels auf Social Media ihre Kehrseite, doch jetzt gibt es nur die Vorderansicht.

Was ein "Bouquet of flowers" so alles kann …

"I can buy myself flowers

Write my name in the sand

Talk to myself for hours …

Say things you don’t understand

I can take myself dancing

And I can hold my own hand

Yeah, I can love me better than you can", schreibt Cathy darunter.