Schon über 1.200 Unterschriften für Fassadenbegrünung

Bürgerinitiative setzt sich für umweltfreundliche Fassadensanierung des A1-Hochhauses ein.

Dornbirn. Das sanierungsbedürftige A1-Telekom-Hochhaus mitten im Zentrum Dornbirns soll eine Fassadenbegrünung bekommen und damit vom Schandfleck zum neuen „grünen Wahrzeichen“ der Messestadt werden. So lautet der Wunsch der überparteilichen, ehrenamtlichen Bürgerinitiative „Stadt.Leben.Dornbirn”, die seit knapp einem Monat mittels Unterschriftenaktion Mitstreiter für ihr Anliegen sucht. „In bisher nur drei zeitlich beschränkten Auftritten haben wir bereits mehr als 1.200 Unterschriften bekommen – auch online gehen immer wieder Unterschriften ein. Dank der großen Zustimmung in der Bevölkerung sehen wir realistische Chancen, unser Ziel der 2.000 Unterschriften zu erreichen“, informiert Franz Wölfler von der Bürgerinitiative.

Die Unterschriften möchte man den A1-Verantwortlichen in einem „wohlwollenden Gespräch“ persönlich in Wien überreichen. „Beate Fetz bemüht sich gerade sehr um einen Termin bei den beiden Vorständen der A-1 Telekom Thomas Arnoldner und Marcus Grausam, bzw. dem Kommunikationschef Michael Höfler“, weiß Franz Wölfler. Nach der Sommerpause wird sich die Bürgerinitiative auch um die aktive Unterstützung der Dornbirner Stadtregierung bemühen. Wer sich über das Projekt informieren oder es per Unterschrift unterstützen möchte, trifft Franz Wölfler diesen Samstag von 9 bis 12 Uhr auf dem Vorplatz des Modehauses Uli Zumtobel. Unterschreiben können Interessierte auch online unter www.stadtlebendornbirn.org