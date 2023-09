Schon bald eine neue Jugendanlaufstelle im Vorkloster

Bregenz (BRK) – Seit einiger Zeit steht das Erdgeschoss des früheren Sparmarktes an der Ecke Mariahilfstraße / Michael-Gaismayr-Straße in Bregenz leer.

Die Rede ist von insgesamt rund 260 m2 Fläche, die die Stadt entsprechend adaptieren und von der VOGEWOSI als Eigentümerin anmieten wird. Geplant sind unter anderem ein größerer Raum, in dem Veranstaltungen mit bis zu 30 Personen durchgeführt werden können, sowie diverse Nebenräume. Zudem sind eine Teeküche sowie neue Sanitäranlagen vorgesehen. Neben baulichen Veränderungen muss auch die technische Infrastruktur wie zum Beispiel die Elektroinstallation erneuert werden. In das Haus übersiedeln sollen dann der Jugendservice der Stadt, der aktuell in der Belruptstraße 1 untergebracht ist, sowie das Jugendinformationszentrum „aha“. Darüber hinaus will man auch mit anderen Systempartnern kooperieren.