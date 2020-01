â€žSchokolade ist die beste Medizinâ€œ

Bludenz. Dass Schokolade die beste Medizin ist, wissen die kleinen Fans von Konrad Bönig schon lange. Bei einem vergnügten Mitmachkonzert am Samstag, 1. Februar 2020, um 15 Uhr für die ganze Familie können alle ihre Textsicherheit beweisen.

Der Kindergarten Susi Weigel in der Rungelinerstraße 14 in Bludenz verwandelt sich am 1. Februar in eine riesige Mitmach-Bühne. Der beliebte Liedermacher Konrad Bönig macht mit seinem Programm „na sowas“ in Bludenz Halt.

Zu den witzigen Liedern von Hexen und Piraten, einer bezaubernden Prinzessin, fliegenden Elefanten, sowie allerhand anderen Schlitzohren und Wundernasen darf nach Herzenslust geklatscht und gelacht, gejodelt und gegurgelt werden.

Kleine und große Kindsköpfe sind herzlich eingeladen, sich verzaubern zu lassen.