Schöner Auftakt zum Adventbeginn

Mit dem Verkauf von Weihnachtskeksen und dem Binden von Adventkränzen für alle Schulklassen startete der Elternverein der VS Rheindorf in den Advent.

Lustenau Der Ansturm war groß, als der „Startschuss“ zum Verkauf der verlockend vielfältigen Keksvariationen fiel. Mit Dosen jeder Größe stellten sich die Käuferinnen und Käufer an, um sich diese an dem langen Tisch mit Vanillekipferln, Zimtsternen, Kokosbusserln, Rumkugeln, Mandelsplitter, Nussecken, Lebkuchen und anderen Lieblingskeksen füllen zu lassen. Aufgabe der Klassenelternvertreter war es gewesen, aus jeder Klasse drei Mütter fürs Keksebacken zu gewinnen. Insgesamt hatten dann fast 40 Frauen ihre Zeit und ihr Können für diese beispielhafte Aktion zur Verfügung gestellt. 500 g der weihnachtlichen Köstlichkeiten waren am Verkaufsabend für sechs Euro zu haben. Neben dem Befüllen der mitgebrachten Keksdosen konnte man sich außerdem bei Glühwein und Punsch gemütlich austauschen und auf die Adventszeit einstimmen. Und was sich Elternvereinsobfrau Stefanie Grabher nicht hätte träumen lassen: Nach eineinhalb Stunden waren die „Krömli“ ausverkauft und ein schöner Beitrag für die Elternvereinskasse garantiert.