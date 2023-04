Schöner Auftakt mit dem „Magnolienfest“

Bludenz. Am Freitag, 21. April, stand das Grundstück in der Bludenzer Werdenbergerstraße 10 allen Interessierten mit einem abwechslungsreichen Programm offen.

Hunderte Interessierte nutzten den ganzen Tag über die Möglichkeit die Gartenanlage mit den alten Obstbäumen, versteckten Schattenplätzen und kleinen Lauben wie auch die ehemaligen Stallungen und Scheunen zu besichtigen. Mit einer musikalischen Kinderlesung und den Ausstellungen „Die Vorstadt St. Jakob“ und „Der Bludenzer Maler Jakob Jehly. Leben, Werk und familiäres Umfeld“ startete das Programm in den Nebengebäuden des Areals bereits am Freitagnachmittag. Besonders großes Interesse zeigten die Besucher*innen bei dem Vortrag mit Führung durch das urbane Stadtjuwel, nämlich den großen Garten hinter dem Gebäudetrakt. Dabei konnten sich alle Interessierten selbst ein Bild der weitläufigen Anlage machen und viel Wissenswertes zur Flora erfahren.

Bürgermeister Simon Tschann wie auch Architekt DI Christian Zottele beschrieben das Potential, das in den alten Gemäuern schlummert. Der Charme, den diese versprühen soll erhalten bleiben, Adaptierungen, die gesetzlich vorgegeben sind und für Sicherheit sorgen, sind aber notwendig. Es gelte Herausforderungen in Ruhe anzugehen und mit höchster Sensibilität zu agieren, um das, was diesen Ort so attraktiv macht, zu erhalten.