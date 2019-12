Schöne Lieder und manch warmes Wort

Benefizkonzert des Wyllar Chörles

Weiler. Die Konzerte ganz im Zeichen der guten Sache haben in Weiler durchaus schon Tradition – dieses Jahr erlebten die Besucher im Montfortsaal die bereits 18.Auflage. Bereuen mussten sie ihr Kommen wahrlich nicht, hatte sich das Wyllar Chörle doch auch einiges an musikalischer Verstärkung geholt. Neben „Mögig und Mä“, sowie Finnegan, der die Gäste auch im Anschluss an das Konzert unterhielt, waren auch „A-Live“ sowie „Tüti Robert“ mit von der Partie. Durch den Abend, den neben Hausherr Bürgermeister Dietmar Summer auch seine Amtskollegen Roman Kopf und Werner Müller mit verfolgten, führte Moderator Kurt Ludescher. Pfarrer Marius Ciobanu war ebenfalls vor Ort, aber nicht in der Zuhörerrolle, sondern als Teil des Chores und er versuchte sich auch erfolgreich als Solist. Hatten man in den vergangenen Jahren Themen und Lieder rund um die Welt ausersonnen, war das Motto dieses Jahr „Einander Engel sein“. Das Thema war dann auch steter Begleiter des Konzertabend in den einzelnen Stücken, so mischten sich unter die zur Jahreszeit passenden Lieder auch viele schöne Worte durch Moderator Ludescher. Der thematische Bogen reichte dann auch noch einen Schritt weiter, der Reinerlös des Abend geht an den Verein Sonnenblume, der sich für chronisch kranke Kinder im Land engagiert. Nach dem musikalischen Reigen fanden sich Musiker und Besucher zu einem gemeinsamen Austausch an der Christmas Bar wieder, wo die Bewirtung der MSC Weiler sowie die örtliche Feuerwehr übernommen hatten. Dort warteten neben feinen Getränken auch so mancher kulinarischer Leckerbissen. CEG