Schöne Kunst, wertvolle Begegnungen

Mit dem Abschluss ihrer letzten Ausstellung im Nenzinger Ramschwagsaal ist für die Gurtiser Künstlerin Irmtraud Plank auch ein Lebensabschnitt vorbei:

„Ich bin jetzt in einem Alter, in dem die Organisation von Ausstellungen nicht mehr so leicht von der Hand geht – auch für meinen Mann, der mich immer tatkräftig unterstützt hat. Die Vorbereitungen sind immer sehr aufwändig.“ Deshalb wird Irmtraud Plank künftig auch künstlerisch kürzer treten. „Ansonsten würden wir wohl ein Platzproblem in unserem Haus bekommen“, lacht die rührige Pensionistin. Umso mehr freute sie sich über den regen Publikumsansturm an den beiden Ausstellungswochenenden: „Es haben auch viele Menschen in der VN-Heimat über meine Arbeit gelesen und sind deshalb bekommen. Es gab viele sehr schöne Begegnungen auch mit Menschen, die wir jahrzehntelang nicht mehr getroffen haben“, zieht sie eine zufriedene Bilanz.