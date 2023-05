Schöne Erfolge für Vorarlbergs Blindensport

Kürzlich fand die Österreichische Meisterschaft im Torball-Blindensport in Salzburg statt.

Bei den Damen wurde diese Meisterschaft in einer Vor- und Rückrunde, jeweils jeder gegen jeden, ausgetragen. Betreut wurden die Damen von Ulrich Eggenberger und Co-Trainer Benjamin Hoop. Das VBSC Damenteam mit den Spielerinnen Claudia Obermeier, Zuzana Sedlackova und Claudia Rauch, Leihspielerin aus Graz, punkteten in der ersten Runde gegen Wien, Bozen und Tirol mit einem Sieg. Beim Spiel gegen die Grazer Damen kassierten die Vorarlbergerinnen jedoch eine Niederlage. In der Rückrunde gewannen sie das Spiel gegen Graz und spielten jeweils Unentschieden gegen Bozen und Tirol. „Leider musste die Damenmannschaft aus Wien verletzungsbedingt aufgeben, weshalb das Rückspiel mit einem Sieg für unsere Spielerinnen gewertet wurde“, so Torball-Obmann Karl-Heinz Ritter. Am Ende landete das Damen-Team des VBSC auf dem hervorragenden zweiten Platz der ÖM-Wertung und schließlich auf dem ersten Rang in der endgültigen Rangliste in der der Damen-Gesamtwertung.