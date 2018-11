Schönborn für Länderkompetenz bei humanitärem Bleiberecht

Kardinal Christoph Schönborn unterstützt die Forderung der Landeshauptleute Markus Wallner (ÖVP) und Peter Kaiser (SPÖ), das humanitäre Bleiberecht wieder in die Kompetenz der Länder zu legen. Skeptisch zeigte er sich am Sonntag zur Entscheidung der Bundesregierung, den UNO-Migrationspakt nicht zu unterzeichnen.

“Natürlich soll man denen ein gewichtiges Wort in der Frage des Bleiberechts geben”, befürwortet der Wiener Erzbischof in der ORF-Sendung “Hohes Haus” die Forderung der beiden Landeshauptleute. Er habe mit Wallner gesprochen und teile dessen Ansicht, dass die Leute in den Bundesländern die Situation kennen.