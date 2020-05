Schockmoment in Hohenems – Schlange in Modegeschäft

Hohenems - In Hohenems ist am Mittwoch eine große Ringelnatter in einem Kleidungsgeschäft entdeckt worden.

Am Mittwoch wurde die Polizei darüber informiert, dass eine größere Schlange in einem Kleidergeschäft in Hohenems gesichtet wurde. Die Beamten fanden die Schlange schließlich auf einem Kleiderständer hinter dem Kassabereich.

(c) Polizei

Nach Abklärung mit der Inatura bzw. der Tierrettung stellte sich heraus, dass es sich bei dem Tier um eine ungiftige, größere Ringelnatter handelte.

In die Natur entlassen

Anfangs reagierte die Schlange äußerst aggressiv, konnte aber von den Beamten der Polizeiinspektion Hohenems mit der Zeit beruhigt werden. Schlussendlich begab sich die Ringelnatter freiwillig in einen ihr von den Beamten hingehaltenen Karton und wurde anschließend unbeschadet in ihren natürlichen Lebensraum beim Alten Rhein in die Natur entlassen.

