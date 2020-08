Schock-Video aus Beirut: Frau bringt Sohn während Explosion zur Welt

Eine Explosion in Beirut kostete über 150 Menschen das Leben - Emmanuelle Khnaisser brachte während der Katastrophe ihren Sohn zur Welt.

Das Unglück in Beirut hält seit Tagen die Welt in Atem. Im Hafen der Millionenstadt explodierte am Dienstag ein Ammoniumnitratlager und verwüstete alles in seiner Umgebung. Über 150 Menschen wurden aufgrund der Katastrophe getötet, mehrere werden noch immer vermisst.