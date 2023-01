Schock: VfB-Kapitän fällt für sechs Monate aus

Nach Kreuzbandriss im Knie kann der Exprofi eine lange Zeit nicht spielen.

Der Tabelllenzweite in der VN.at Eliteliga Vorarlberg, Jubilar VfB Hohenems muss zumindest in der ersten Jahreshälfte ohne seinen Kapitän Aaron Kircher (31) auskommen. Der starke Mittelfeldspieler wird den Grafenstädtern in der Endphase im Grunddurchgang und dann die restlichen Partien im Frühjahr an allen Ecken und Enden fehlen. Im zweiten Testspiel von VfB Hohenems gegen Brühl St. Gallen (2:2) erlitt der Führungsspieler einen Kreuzbandriss im Knie und muss mindestens sechs Monate pausieren. Dafür feiert Johannes Klammer (30) ein Comeback. Ende Oktober 2021 zog sich Klammer einen Kreuzbandriss, Außenmeniskusriss und Seitenband-Teilriss zu und musste dreimal operiert werden. Nun könnte Jogi Klammer, der jahrzehntelang die VfB-Kapitänsbinde trug, seinen Mitspieler Aaron Kircher wieder beerben. Allerdings bleibt noch offen, ob Johannes Klammer zum ersten Meisterschaftsspiel am 18. März gegen Altach Juniors schon hundertprozentig wieder fit ist und von Beginn an spielen kann.