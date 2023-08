Schock: Tennis-Star bricht bei Turnier bewusstlos zusammen

Mitten im Turnier verliert der chinesische Profi-Spieler Wu Yibing (23) aus unbekannter Ursache plötzlich das Bewusstsein. Es ist nicht das erste Mal.

Große Sorge um Wu Yibing: Der erst 23-Jährige brach beim ATP-500-Turnier in der US-Hauptstadt Washington DC zusammen - bereits im Juni hatte der Spieler das Bewusstsein in Wimbledon verloren.

Schreckmoment auf dem Court

Yibing führte in seinem Erstrunden-Match den ersten Satz gegen den Japaner Yosuke Watanuki 4:1 an, als er am Spielfeldrand plötzlich ohnmächtig wurde. Das medizinische Personal eilte herbei und versorgte den 23-Jährigen, der schließlich das Bewusstsein wiedererlangte.