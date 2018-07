Schock: Mutter hört fremde Stimme über das Babyfon

Dieser Fall schockiert gerade ganz Deutschland. Jetzt sucht die Polizei nach dem Mann.

Es ist ein Albtraum für jede Mutter und jeden Vater. Am Dienstagabend hörte eine Mutter in Bayern eine Männerstimme über das Babyphon ihres Säuglings. Die Mutter einer vierköpfigen Familie geht daraufhin in den ersten Stock des Einfamilienhauses in Güntersleben (Landkreis Würzburg) um nach dem Rechten zu sehen. Dann der Schock: Sie steht plötzlich einem unbekannten Mann gegenüber. „Sie hat ihn angebrüllt und dann hat er quasi das Weite gesucht“, sagte ein Polizeisprecher. Dieser flüchtete anschließend aus dem Haus. Eine größere Fahndung – unter anderem mit einem Helikopter – verlief ergebnislos. „Wir gehen momentan nicht davon aus, dass es ein Einbruch war“, zitiert die “Welt” die Polizei. Es sei nichts aus dem Haus gestohlen worden und es konnten auch keine Einbruchsspuren gefunden werden.