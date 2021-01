Schock! Kovacheva verletzt, SSV Dornbirn/Schoren im Cup out

Ohne Torgarantie Lidiya Kovacheva (26) verlor SSV Dornbirn/Schoren gegen Wr. Neustadt im ÖHB Cup, Achtelfinale mit 22:27 und ist ausgeschieden

Hiobsbotschaft im Lager der Schützlinge von Trainer Emanuel Ditzer schon vor dem Anpfiff zum Achtelfinalspiel zwischen SSV Dornbirn/Schoren und Wr. Neustadt. Die Legionärin aus Bulgarien, Lidiya Kovacheva (26) fehlte verletzungsbedingt, ein herber Verlust für den Schulsportverein aus dedr Messestadt. In den letzten drei von vier Meisterschaftsspielen gewann Dornbirn auch Dank Kovacheva und tat einen ersten Schritt Richtung Klassenerhalt. 25 Tore in den ersten vier Partien im Dress von Dornbirn gelang der Bulgarin und hatte so einen maßgeblichen Anteil am sportlichen Höhenflug. Die 26-jährige Kovacheva zog sich eine schlimme Meniskusverletzung im letzten Auswärtsspiel zu und fällt mindestens zwei Wochen aus. Es droht sogar ein operativer Eingriff.

Im nationalen Pokalbewerb verloren Leonie Gerbis und Co. zuhause gegen Wr. Neustadt mit 22:27. Nur einmal lag Dornbirn in Front, als Katharina Gladovic in der 45. Minute das 19:18 gelang. Sonst war Dornbirn stets in Rückstand. Allerdings war Göttin Fortuna diesmal nicht hold, denn viele gute Einschussmöglichkeiten wurden vor allem in der Anfangsphase vergeben oder das Aluminium verhinderte einen Torerfolg. Jetzt kann sich Dornbirn/Schoren voll und ganz auf die Meisterschaft konzentrieren.