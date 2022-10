Schock bei Khloé Kardashian: Sie hatte einen Tumor!

US-Realitystar Khloé Kardashian (38) musste sich einen Tumor entfernen lassen. Das teilte die jüngere Schwester von Kim Kardashian (41) nun ihren Fans in ihrer Instagramstory mit.

all

all

self

self

"So dankbar"

"Ich bin so dankbar, dass wir das früh erkannt haben. Ich hatte Glück, und alles, was ich habe, ist eine Narbe, mit der ich eine Geschichte erzählen kann", schrieb die 38-Jährige in einer Story auf Instagram. Sie reagierte damit eigenen Angaben zufolge auf Fotos von ihr mit einem Verband im Gesicht.