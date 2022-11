Schock bei Gepäckkontrolle: Fluggast gibt Katze im Koffer auf

Einen schockierenden Fund machten Sicherheitskräfte des John F. Kennedy Flughafens in New York letzte Woche. Bei der Routinekontrolle des Aufgabegepäcks erschien eine lebende Katze auf den Bildschirmen. Ein Mitarbeiter ließ die Katze daraufhin unverletzt aus dem Sack.

Eine lebendige Katze hat das Sicherheitspersonal im Koffer eines Passagiers am Flughafen in New York entdeckt. Das orangefarbene Tier habe sich in einem geschlossenen Koffer befunden, den ein Passagier vor einem Flug am John-F.-Kennedy-Flughafen aufgegeben habe, sagte eine Sprecherin der US-Verkehrssicherheitsbehörde TSA der Deutschen Presse-Agentur.