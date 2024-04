Schock bei der Tour of the Alps: Helm rettet Radprofi Chris Harper das Leben

Bei der Tour of the Alps rettete ein Helm dem australischen Radprofi Chris Harper nach einem spektakulären Sturz das Leben, während sein Kollege Ben O’Connor trotz Sturz weiter im Rennen bleibt.

Schockmoment bei der Tour of the Alps! Der australische Radprofi Chris Harper stürzt spektakulär! Auf der vierten Etappe kam es zum Drama: Harper verlor die Kontrolle über sein Rad, nachdem er sich an einem Gullydeckel verbremst hatte. Der 29-Jährige krachte mit dem Kopf voraus in eine Straßenlampe. Der Helm rettet ihn!

Harper lag regungslos auf dem Asphalt

Auch O'Connor stürzt in der Kurve

Ben O’Connor (Decathlon – AG2R La Mondiale), der in der gleichen Kurve stürzte, konnte jedoch weiterfahren und errang als Dritter der Etappe sogar vier Bonussekunden im Gesamtrennen. "Es geht mir gut, ich habe auf der schnellen Abfahrt einen Fehler begangen und das Kurvenende übersehen", so wurde der Australier von seinem Team auf X zitiert. "Nach dem Sturz war ich etwas durchgerüttelt, aber es geht mir gut. Morgen gebe ich alles", verkündete der Zweitplatzierte der Gesamtwertung, der mit einem Rückstand von 38 Sekunden auf den führenden Juan-Pedro Lopez (Lidl – Trek) in die letzte Etappe bei der Tour of the Alps 2024 starten wird, seine Angriffspläne. (VOL.AT)