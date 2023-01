Schöbi-Fink will höheres Gehalt für Vorarlberger Lehrer

Angesichts der höheren Lebenserhaltungskosten in Vorarlberg forder die Bildungslandesrätin eine Anpassung beim Besoldungsrecht.

„Wir haben in den Gesprächen über die Personalsituation an den Schulen mit dem Bund mehrfach auf die Lebensbedingungen in dem Hochpreisland Vorarlberg und auf eine notwendige Anpassung der Gehälter hingewiesen“, so Schöbi-Fink.