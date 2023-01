Vorarlberg will mehr Geld für Polizisten und Bundesheer

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) fordert mehr Geld für Vorarlbergs Polizisten.

Man stelle derzeit in vielen Bereichen einen Personalmangel fest, auch die Polizei sei davon leider nicht ausgenommen. "Aufgrund der deutlich höheren Lebenshaltungskosten in Vorarlberg im Vergleich zu anderen Bundesländern fordern wir vom Bund deshalb einen entsprechenden Kaufkraftausgleich bei den Gehältern für die Vorarlberger Polizei", so Wallner laut einer Aussendung des Landes.