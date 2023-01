Schnuppertag bei feeling

An ihrem neuen Firmensitz in Satteins hatte die Geschäftsführung der Firma feeling Nachbarn, Wegbegleiter und die Familien der Mitarbeitenden eingeladen, um in das neue Firmengebäude hineinzuschnuppern.

Und die Gäste staunten nicht schlecht ob der eindrücklichen Architektur und der geschmackvollen Gestaltung. Firmengründer Elmar Mähr erzählte kurzweilig aus der Firmen- und Erfolgsgeschichte von feeling. Seine Kinder Julia, Stefan und Ingo Mähr – ebenfalls in der Geschäftsleitung – hießen die Gäste herzlich willkommen und führten sie gemeinsam mit Marketingchefin Tina Krupalija und den feeling-Mitarbeiterinnen durchs Haus. Ein besonderes Dankeschön erhielt Architekt René Geiger für die wunderbare Gestaltung und die gute Zusammenarbeit.

Führungen durchs Haus

Beeindruckt vom neuen Gebäude waren unter anderen Nicole und Bürgermeister Andreas Dobler, Putzi und Ekki Amann sowie Gabi und Volker Ess. Neben den Verkaufsräumlichkeiten und den Büros stieß vor allem die Produktion auf großes Interesse. Bei spannenden Führungen erfuhren die Gäste, wie die Duft- und Pflegeprodukte bei feeling hergestellt werden. Im Verkaufsraum wurde dann an den ätherischen Ölen geschnuppert.

Nachbarn und Wegbegleiter