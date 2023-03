Schnittmengen zwischen ÖVP und FPÖ

Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle war am Mittwoch zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Die Zusammenarbeit der ÖVP mit der FPÖ in Niederösterreich schlägt in ganz Österreich hohe Wellen. In Vorarlberg hat unter anderem Bgm. Kurt Fischer (ÖVP) hat sein Unbehagen geäußert. Dennoch könnte der Schwarz-Blaue Weg auch in Vorarlberg eine wahrscheinliche Kombination sein. Wir sprechen mit Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle über die aktuelle politische Lage und die Folgen für den bevorstehenden Vorarlberger Wahlkampf 2024.

"In Vorarlberg ist jedenfalls das Umfeld ein Anderes"

"Das müssen Sie einen Politikwissenschaftler fragen", verweist Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) bei der Frage nach inhaltlichen Unterschieden zwischen der FPÖ in Niederösterreich und Vorarlberg auf die Expertinnen und Experten dieses Landes. Also fragen wir dort doch nach, etwa bei Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle: "In Vorarlberg ist jedenfalls das Umfeld ein Anderes", sagt sie bei Vorarlberg LIVE. Ein Blick auf die inhaltlichen Positionen zeige aber, dass es zwischen ÖVP und FPÖ durchaus Schnittmengen gibt: "Bei einem Blick auf das Arbeitsübereinkommen habe ich den Eindruck, dass die ÖVP in Niederösterreich und im Bund, aber wahrscheinlich auch in Vorarlberg, einige finden kann."

"Als Wählerin" erwarte sich Stainer-Hämmerle jedenfalls, dass sich Parteien bereits vor einer Wahl zu möglichen Koalitionsoptionen äußern würden, wie etwa auch zur Regierungsbildung in Niederösterreich: "In jeder Partei gibt es zu derartigen Fragen unterschiedliche Gruppierungen und auch die Wählerschaft ist sich nicht einig. Solche Reaktionen fürchtet man, etwa für den Fall, dass sich der Vorarlberger Landeshauptmann klar deklariert." Politische Tradition sei deshalb in Österreich leider, "sich die Türen offenzuhalten, sich nicht festzulegen". Koalitionspräferenzen oder Themen für solche Verhandlungen sollten aber bereits vor der Wahl öffentlich gemacht werden.

Nicht mehr mit der SPÖ

Eine Koalitionspräferenz sei bei der ÖVP aber jedenfalls auszuschließen – eine Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten: "In der ÖVP gibt es weiterhin eine gewisse Emotion diesbezüglich. De Zusammenarbeit mit der SPÖ hat Sebastian Kurz abgelehnt und die Reste dieser Ablehnung vernehme ich in sehr vielen Aussagen", sagt Stainer-Hämmerle.

