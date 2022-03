Schnifner planen gemeinsamen Lebensraum

Der Entwicklungsplan von Schnifis wird derzeit überarbeitet und dazu werden auch die Bewohner der Gemeinde eingebunden.

Bis zum Ende des laufenden Jahres muss die Gemeinde Schnifis, wie alle anderen Vorarlberger Gemeinden auch, den neuen Räumlichen Entwicklungsplan erstellen. Dabei geht es vor allem in der Kleingemeinde Schnifis um die Sicherung und die planerische Ausweitung von Lebensgrundlagen für die Bevölkerung bei Wohn- und Arbeitsräumen, die Erhaltung von Freiflächen für die bodenabhängige Lebensmittelerzeugung oder auch um den qualitativen Umgang mit dem charakteristischen Landschaftsbild samt den nötigen Freiräumen. Der „REP“ wird dabei das bisherige „Räumliche Entwicklungskonzept“ (REK) ablösen, welches in Schnifis seit 2014 die Grundlage für die Räumliche Entwicklung der Gemeinde bildet.

In Schnifis haben die Gemeindevertreter und Ausschussmitglieder in den letzten Monaten auf Grundlage des bisherigen Entwicklungskonzeptes einen ersten Rohentwurf für die REP-Verordnung ausgearbeitet. Dabei wurden unter anderem die wesentlichen örtlichen Vorzüge von Schnifis, sowie die Zukunft des Ortskernes oder die Rolle der Nahversorgung formuliert. Aber auch die Stromversorgung, der Ausbau des Glasfasernetz in der Gemeinde oder die Ausgestaltung des Verkehrswegenetz sind wichtige Handlungsfelder im räumlichen Entwicklungsplan der Gemeinde Schnifis.

Der ausgearbeitete räumliche Entwicklungsplan, sowie deren Handlungsfelder werden am 13. Mai im Zuge einer offenen Planungswerkstatt vorgestellt und alle Gemeindebürger sind eingeladen mitzudiskutieren. Jeder kann dabei weitere Anregungen für den Entwicklungsplan einbringen und in weiterer Folge sind auch weitere Beteiligungsformate vorgesehen. So ist eine Informationsveranstaltung zu den Entwicklungen im Dorfzentrum oder auch eine Exkursion im Dorf zum Thema Nachverdichtung und Sanierung beabsichtigt. Weitere Vorschläge werden in weiterer Folge in den REP aufgenommen, bevor der Finalbericht beim Fachplanungsbüro eingereicht wird. MIMA