Schnifner Käsekeller vor finalem Reifeprozess

Umzug in neue Lagerungsstätte soll noch vor dem Sommer erfolgen

Schnifis. Das rund 3,4 Millionen Euro teure Großprojekt der Sennerei Genossenschaft Schnifis nimmt immer deutlichere Formen an, mehr als das, noch vor den Sommerferien plant man den Umzug in die neue Lagerungs – und Reifestätte. Das Gebäude, dass kein Keller im Sinne von unterirdisch ist, wird auf einem rund 1000 Quadratmeter großen, gemeindeeigenen Grundstück im Baurechtsverfahren errichtet, der Baustart erfolgte vergangenen Herbst. Errichtet wird das vom Rönser Architekten Thomas Raggl geplante Projekt im Baurechtsverfahren, dieses ist vorerst auf 50 Jahre ausgelegt. Nun sind die Baumeisterarbeiten bereits abgeschlossen, derzeit laufen die Arbeiten an der Holzfassade und im Innenbereich werden gerade die Bodenbeläge eingezogen. Noch diesen Monat sollen die Käseregale aufgestellt und in der Folge dann als Komplettierung die Klimaanlage und Lüftung eingebaut werden. Zum Ziel gesetzt hat man sich im Juni die bestehenden fünf Außenlager aufzulösen und den Käse in das neue zentrale Lager zu transportieren. Das derzeit noch bestehende Käslädele in Sulz, wird seine Pforten per Ende Mai schließen. Platz bietet der Keller künftig für rund 6800 Laibe Bergkäse und mehr als 8000 Laibe Schnittkäse. Diese werden dann von zwei Robotern zeitlich punktgenau rund um die Uhr gehegt und gepflegt. Am Hauptsitz der Genossenschaft, wird ebenfalls investiert, weitere rund 300.000 Euro werden fließen und im jetzt noch bestehenden Lager dann künftig der Sauerkäse produziert.