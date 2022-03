Schnifner Feuerwehr vor besonderem Jahr

Neben dem Landesfeuerwehrfest sollen im Herbst auch die Umbauarbeiten beim Feuerwehrhaus starten.

Gehörten im Gründungsjahr noch 21 Männer der neu gegründeten Wehr als Mitglieder an, ist nach 100 Jahren aus dem kleinen „Löschverein“ eine starke Gemeinschaft erwachsen. Die Feuerwehr Schnifis zählt dabei heute über 70 Mitglieder und investiert jährlich rund 7.500 ehrenamtliche Stunden an Freizeit in die Sicherheit der Bevölkerung. Anlässlich des 100-Jahr Jubiläums findet in Schnifis auch das diesjährige Landesfeuerwehrfest statt und vom 1. bis 3. Juli wartet ein buntes Programm mit Kabarett, Partyabend, Clubbing und Festumzug. Ein weiterer Höhepunkt neben den Leistungsbewerben wird dabei auch die heilige Messe mit anschließender Fahrzeugweihe sein. Die Vorbereitungen auf das große Fest, laufen bereits auf Hochtouren und um genug Platz für die Bewerbsbahn und das Zelt zu haben, wurden am Sportplatz von Schnifis bereits die ersten Vorbereitungen getroffen.