Schnifis vor herausfordernden Zeiten

Auch in der Gemeinde Schnifis blickt man auf eine anspruchsvolle Zukunft.

„Ein erstes Highlight in meiner Amtszeit war für mich im Herbst die Gemeindeklausur und der damit verbundenen Bildung der Unterausschüsse und Sammlung der Schwerpunktthemen“, so der Schnifner Bürgermeister. Dabei wurden gerade im Hinblick auf die Herausforderungen in der Zukunft etliche Anpassungen und Änderungen der Zuständigkeiten im Gemeindeamt getroffen. Einige Bereiche, wie die Ortsentwicklung oder der Landwirtschaftsausschuss wurden erweitert und um in der kommenden Legislaturperiode weitere Schwerpunkte zu setzen, wurden zwei neue Ausschüsse für Wirtschaft, Tourismus & Nahversorgung, sowie für Umwelt, Energie & Mobilität ins Leben gerufen. Die vorrangigen infrastrukturellen Themen für das laufende Jahr sind dabei die Verbesserungen für die Situation der Feuerwehr, sowie der Ausbau der Kinderbetreuung, der Notwasserversorgung und dem Erhalt der Nahversorgung.

Übergreifend über die einzelnen Unterausschüsse in der Gemeinde wurde auch eine „Hitlist“ für die Zukunft von Schnifis erstellt. So wurde der Erhalt der Nahversorgung und der Ausbau der Gastronomie in der Gemeinde klar priorisiert. Aber auch der Ausbau der Kinderbetreuung und des Öffentlichen Personen Nahverkehrs, sowie der Aufbau von Image für die Landwirtschaft und die Schaffung von altersgerechtem Wohnen sind Schwerpunkte für die Arbeit in der Gemeinde. Die Sanierung der Seilbahn und der Ausbau der Freizeitanlagen, sowie Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung gehören ebenfalls zu den vorrangigen Themen auf der Prioritätenliste für die Zukunft in Schnifis. Die ersten Projekte, wie etwa die Modernisierung der Schnifner Feuerwehr konnten bereits in die Planungsphase gehen, bei etlichen anderen Themen laufen ebenfalls schon die Vorbereitungen. MIMA