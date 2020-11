Schnifis startet einzigartiges Energie Pilotprojekt

In der kleinen Gemeinde wird im kommenden Jahr die erste erneuerbare Energiegemeinschaft in Vorarlberg getestet.

Schnifis. In der rund 800 Einwohner zählenden Gemeinde Schnifis startet im Jänner 2021 ein einzigartiges Pilotprojekt – die erste erneuerbare Energiegemeinschaft in Vorarlberg wird hier für ein Jahr getestet. Dabei soll eigener, überschüssiger Strom an die Nachbarschaft weitergegeben werden.

Vorerst 30 Projektteilnehmer

Mit der noch laufenden Ausarbeitung des Erneuerbaren Ausbau Gesetztes EAG in Österreich wird es mit Beginn des neuen Jahres auch möglich sein, Strom innerhalb von Energiegemeinschaften über Grundstücksgrenzen hinweg auszutauschen, zu nutzen und zu handeln. Gemeinsam mit dem Land Vorarlberg, illwerke vkw, vorarlberg netz, der Fachhochschule Vorarlberg und der ARGE Energiewenden Vorarlberg können so auch die Schnifner dieses Projekt umsetzen und in der ersten Ausbaustufe können 30 Teilnehmer am Projekt teilnehmen. Neben Haushalten und mehreren Gewerbebetrieben, sind auch eine Biogasanlage in Kombination mit einer größeren Photovoltaik-Anlage an der ersten Energiegemeinschaft beteiligt.

Wertschöpfung bleibt in der Region

Die Gemeinde Schnifis ist dabei auch aufgrund der Sonnenlage prädestiniert für Photovoltaik-Anlagen und verfügt mit einer Biogasanlage auch über einen umweltfreundlichen Stromerzeuger. Dies waren die idealen Voraussetzungen für die Gründung der „Energiegemeinschaft – Schnüfner Strom“. Das Ziel des Projektes ist es dabei, die produzierte Energie nach Möglichkeit direkt in der Gemeinschaft zu verbrauchen, sprich dort, wo sie erzeugt wird. So bleibt die energetische Wertschöpfung in der Region. Alle Strom-Produzenten und Strom-Konsumenten der „EEG Schnifis“ werden in weiterer Folge auf Wunsch mit einem Smart Meter der VKW ausgestattet und dabei wird sowohl Stromproduktion wie auch Stromverbrauch gemessen. Wird nun der innerhalb von Schnifis produzierte Strom konsumiert, kommen die Energieabgaben direkt den Stromproduzenten in Schnifis zugute.

Aktiver Teil der Energiewende