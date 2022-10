Schnifis setzte neues Parkraumkonzept um

Seit Anfang Oktober wird in Schnifis den Falsch- und Dauerparkern der Kampf angesagt.

In den letzten Wochen wurden im Gemeindegebiet von Schnifis verschiedene farbige Linien gezogen, sowie rund um das Gemeindeamt Parkscheinautomaten aufgestellt. Mit der Anbringung der Beschilderung gilt nun auch das neue Parkraumkonzept und damit wird in Schnifis den Falsch- und Dauerparkern der Kampf angesagt. Die gute Nachricht gleich vorweg: 120 Minuten sind weiterhin gratis, wenn man entweder einen Kurzparkschein löst oder eine Parkscheibe im Fahrzeug anbringt.

Ausschlaggebend für die Einführung des neuen Parkraumkonzeptes war dabei vor allem die Tatsache, dass in der Vergangenheit vermehrt Tagesgäste gerne im Ortszentrum parkten und dort die Parkplätze rund um das Gemeindezentrum, den Sportplatz und den Dorfladen belegten. Dem wurde mit der Einführung einer Kurzparkzone dann bereits im vergangenen Jahr ein Riegel vorgeschoben und in weiterer Folge wurde nun ein neuer Parkzonenplan erarbeitet. Dazu hat die Gemeindevertretung die Erhöhung des Tagestarifes von drei auf vier Euro beschlossen und dies mit den Investitionen von Parkautomaten, Beschilderung und dergleichen argumentiert.

Die neuen Parkzonen werden nun mit entsprechenden Schildern angezeigt, wobei der Bereich rund um die Pfarrkirche, Kindergarten, Volksschule und Spatzennest sowie beim Fallersee eine Kurzparkzone darstellt und die Zone rund um Gemeindeamt und Spar, beim Spielplatz, Feuerwehrhaus und der Seilbahn samt dazugehörigem Parkplatz, gebührenpflichtige Parkzonen sind. Sie gelten von Montag bis Sonntag, auch an Feiertagen, in der Zeit von 6 bis 18 Uhr. Ausgenommen sind Kunden, die den Spar-Parkplatz während der Öffnungszeiten nutzen. In den Bereichen beim Kohlplatz, seitlich des Fallersees, bei der Hackschnitzelanlage und gegenüber der Firma Erhart Transporte Richtung Altes Bild ist Halten und Parken verboten.

Im Bereich der gebührenpflichtigen Parkplätze gilt dabei, dass bis zu einer Abstellzeit von 120 Minuten kein Entgelt zu entrichten ist. Sollten die zwei Gratis-Stunden allerdings nicht genügen, kann man in den gebührenpflichtigen Parkzonen einen Parkschein für einen halben Tag (also maximal vier Stunden) um zwei Euro oder für einen ganzen Tag für vier Euro beziehen. Parkscheine können bar oder mit Karte am Parkautomat erworben werden oder demnächst auch mit allen gängigen Parkapps per Handy. Die Parkscheine gelten jeweils für den gesamten gebührenpflichtigen Parkraum der Gemeinde Schnifis und auch an die Ganzjahresparker mit Wohnsitz oder Arbeitsort in Schnifis wurde mit einem Ganzjahresschein gedacht. MIMA