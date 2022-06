Schnifis Schnauf rief zu Spende auf

Neben Spenden fürs Schulheim Mäder und Moldawien auch Spenden für die Seilbahn

SCHNIFIS Der schon traditionelle, 2022 bereits fünfte „Schnifis Schnauf“ – Berglauf im Juni war wieder ein großer Erfolg. Fast 70 bergbegeisterte Sportlerinnen und Sportler bewältigten die 4,8 Kilometer und rund 680 Höhenmeter von der Kapelle bei der Talstation der Seilbahn Schnifis hinauf zum Henslerstüble am Dünserberg.

Bei strahlender Sonne fanden erneut viele Freunde und Mitarbeiter der Vienna Life und vom Schulheim Mäder wieder den Weg nach Schnifis zu diesem traditionellen Event. Neben Profisportlern nahmen auch heuer viele ambitionierte Amateure und ganze Familien sowie der gesamte Vorstand des Unterstützungsvereins bestehend aus Daniel Wiesner, Leo Ammann und Monika Ammann an dem Berglauf persönlich teil. Bei optimalen Temperaturen und Wetterbedingungen krönte sich Andreas Gehrer mit einer Zeit von 26:24 Minuten zum Henslerkönig 2022 vor Markus Muxel mit 27:49 . Bei den Damen gewann Sabine Dünser aus Düns mit einer Zeit von 37:53 vor der Kassierin des Unterstützungsvereins der Seilbahn Schnifis, Monika Ammann aus Röns, mit 39:13.

Die gesammelten Gelder des Laufs kommen heuer neben dem Schulheim Mäder auch der internationalen Hilfsaktion „The Moldova Project“ zugute. Unter der Schirmherrschaft der Vienna Life Versicherung mit ihren Sponsoren konnte am „Social Active Day 2022“ eine beachtliche Rekordsumme von 15.000,- EURO aufgebracht werden.

Im Rahmen der Siegerehrung wurde von Obmann des Unterstützungsvereins der Seilbahn Schnifis Daniel Wiesner auch auf die groß angelegte Unterstützungsaktion zum Erhalt der beliebten Seilbahn durch Austausch der Tragseile im Sommer 2022 hingewiesen. So mussten auch an diesem Tag die Teilnehmer und Gäste wie schon in den letzten Wochen notgedrungen mit dem Seilbahnbus ins Tal transportiert werden.