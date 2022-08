Schnifis mit ambitionierten Energie-Zielen

Die Energiegemeinschaft in Schnifis geht nun in die Pionierphase über und am Ende soll die konkrete Umsetzung stehen.

Schnifis. Die Pilot- und Sondierungsphase für die Energiegemeinschaft Schnifis ist abgeschlossen und in Abstimmung mit dem Klima- und Energiefond ging es nun in die Pionierphase über.

Es wird nur Gewinner geben

In der rund 800 Einwohner zählenden Gemeinde Schnifis startete im Jänner 2021 ein einzigartiges Pilotprojekt – die erste erneuerbare Energiegemeinschaft in Vorarlberg. In der ersten Phase wurden die unterschiedlichen Technologien evaluiert, das Zusammenspiel zwischen Photovoltaik, Biogas und tatsächlichen Energiekonsum und die finanziellen Rahmenbedingungen abgesteckt. „Eines können wir nach dieser ersten Phase mit Sicherheit sagen: Wenn wir uns alle als Gemeinschaft zusammenschließen, wird es nur Gewinner geben“, zeigt Bürgermeister Simon Lins die Vorteile der Energiegemeinschaft auf.

Strom vor Ort verbrauchen

Neben den Besitzern der Photovoltaikanlagen, welche unabhängig der Einspeisemenge die optimale Einspeisevergütung bekommen, haben auch die Konsumenten keinerlei Mehrkosten und können mit ihrer Stromrechnung zum Ausbau der erneuerbaren Energien und zum Umweltschutz beitragen. „Eine weitere Erkenntnis der Pilotphase ist, dass wir unabhängig des realistisch möglichen Ausbaus der Photovoltaikanlagen unseren Strom zu über 70 Prozent selbst vor Ort verbrauchen können“, erklärt Bürgermeister Lins künftig auch die Photovoltaik an jedem dafür geeigneten Standort auszubauen.

Vervierfachung der installierten Photovoltaikflächen