Schnifis feiert hohes Jubiläum

Die Gemeinde Schnifis feiert in diesem Jahr gemeinsam mit den Gemeinden Nenzing, Nüziders, Bürs und Schlins „1200 Jahre“.

Schnifis . Leider mussten auch in Schnifis in diesem Jahr zum großen Jubiläum die meisten geplanten Feierlichkeiten abgesagt werden – nichts desto trotz wurden zum großen Jubiläum von der Forstbetriebsgemeinschaft Jagdberg 1200 Bäumchen gepflanzt.

Zum großen Jubiläumsjahr waren in Schnifis einige Veranstaltungen und Feierlichkeiten geplant, welche allerdings größtenteils dem Coronavirus zum Opfer gefallen. Nicht nehmen ließen sich die Gemeindeverantwortlichen aber gemeinsam mit der Forstbetriebsgemeinschaft die Aufforstung mit 1200 Bäumchen. Dabei handelt es sich um verschiedene Nadel- und Laubgehölze, um den Wald möglichst zeitresistent werden zu lassen. In weiterer Folge wurde beim Alten Bild auch noch eine Linde als „Jubiläumsbaum“ gesetzt und eine Inschrift auf einem Stein bei der Linde soll auch in tausend Jahren an die erste Erwähnung von „Senobio“ im Jahre 820 erinnern. MIMA