Schnepfau: ÖVP auch 2019 stärkste Kraft

Nummer eins in Schnepfau ist auch 2019 die ÖVP. Das Plus von 2,59 Prozentpunkten auf 63,39 Prozent stärkte dabei die Volkspartei noch weiter. Platz zwei ging mit einem Respektabstand von 46,43 Prozentpunkten an die Grünen mit 16,96 Prozent (plus 6,56 Prozentpunkte). 8,93 Prozent der Wähler überzeugte die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen drastisch um 13,07 Prozentpunkte ab und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.

Nummer vier in Schnepfau wurden die NEOS, die um 4,08 Prozentpunkte auf 8,48 Prozent wuchsen. Fünfte ist die SPÖ, die 1,11 Prozentpunkte verlor und nun bei 0,89 Prozent liegt. Die übrigen kandidierenden Listen erzielten insgesamt 1,34 Prozent. In Schnepfau waren 334 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung war mit 67,96 Prozent hoch, 227 Stimmen wurden abgegeben, 224 waren gültig.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate automatisiert erstellt.