Schnellste Kiste kommt aus Wolfurt

8. Seifenkistenrennen in Düns – Unterländer siegen in spannender Regenschlacht

DÜNS Der 8. Raiffeisen Jugendfeuerwehr Seifenkisten GP in Düns war am Samstag trotz Regenkrimi und kühlem Wetter nach langer Corona-Pause ein tolles Event. Insgesamt 100 tollkühne Rennfahrerinnen und Rennfahrer zeigten wieder einmal, was in Ihnen steckt und fuhren bei widrigen Bedingungen tolle Zeiten heraus.