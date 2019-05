Schnelligkeit und Präzision bei der Landesforstmeisterschaft 2019

Trotz der köstlichen Kuchen der Mellauer Bäuerinnen, war die 33. Landesmeisterschaft der Forstarbeiter und Landjugend in Mellau alles andere als ein Kaffeekränzchen.

In der allgemeinen Klasse setzten sich wiederum die Routiniers durch. Josef Bitschnau aus Bartholomäberg siegte vor den Andelsbuchern Benjamin Greber und Martin Moosbrugger. Bei der Landjugend konnte sich Aron Bitschnau gegen Mathias Maier behaupten und Raphael Ammann auf Rang drei verweisen. Bei den Gästen setzte sich Harald Umgeher aus Niederösterreich vor Wolfram Pilgram-Huber aus Kärnten und Simon Mayr aus Tirol durch. Die vier Bestplatzierten der Allgemeinen Klasse und der Landjugend haben sich für die Bundesmeisterschaft 2019, die am 19. und 20. Juli in Traunkirchen in Oberösterreich ausgetragen wird, qualifiziert. Die 4. Landesmeisterschaft im Mastenklettern konnte Thomas Feurstein aus Bizau klar für sich entscheiden. Er erkletterte den ca. fünfzehn Meter hohen Masten in 7,81 Sekunden und ließ den zweitplatzierten Bernhard Rützler aus Au fast drei Sekunden hinter sich. Dritter wurde Tobias Ilg aus Dornbirn in einer Zeit von 12 Sekunden. Das traditionelle Beißen gewann die Paarung Martin Weiß und Friedberg Fehr vor Ludwig Albrecht und Traugott Muxel. Ebenfalls auf das Siegerpodest schafften es Tobias und Benjamin Greber als Dritte.