Schnelle Reaktionskräfte kommen nach Hohenems

Ende März wird die Einsatzeinheit "Schnelle Reaktionskräfte" der Landespolizeidirektion Vorarlberg von Feldkirch nach Hohenems übersiedeln.

Derzeit werden im Containerbau neben der Tennishalle in Hohenems noch die letzten Arbeiten erledigt, bevor Ende März die Schnellen Reaktionskräfte der Landespolizeidirektion Vorarlberg dort einziehen werden. Diese Spezialeinheit wurde in allen Bundesländern nach dem Terroranschlag in Wien eingerichtet und setzt sich aus zwei Bereichen zusammen. „Der erste Bereich ist die Schnelle Interventionsgruppe (SIG). Sie unterstützt reguläre Polizeikräfte bei besonders gefährlichen Einsätzen. Bei Einsätzen mit hohem Gefährdungspotenzial soll sie Kollegen sowie Unbeteiligte schützen, Zwangsmittel anwenden und so Dynamiken bremsen und entschleunigen, bis eine Sondereinheit eintrifft“, erklärt Rainer Fitz von der Landespolizeidirektion.