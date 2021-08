Schnell und unkompliziert zur Corona-Impfung

Bludenz. Die steigenden Infektionszahlen der letzten Tage zeigen: Eine neuerliche Corona-Welle ist bereits wieder im Anrollen. Umso wichtiger ist es, dass in den kommenden Wochen die Zahl der geimpften und damit immunisierten Personen erhöht wird.

Am Freitag und Samstag, 27. und 28. August, können sich Impfwillige in Bludenz eine kostenlose Corona-Schutzimpfung holen. Der Impfbus wird dazu am Freitag von 15-19 Uhr und am Samstag von 10-14 Uhr beim Riedmiller Denkmal Station machen. Verabreicht wird der Impfstoff von Johnson & Johnson (für Personen ab 18 Jahre). Vorteil dieses Vakzins ist es, dass es bereits mit einer Dosis ab dem 22. Tag der Verabreichung eine Vollimmunisierung bringt und damit auch für den Grünen Pass genützt werden kann. Die Impfung erfolgt ohne Voranmeldung. Mitzubringen sind lediglich ein gültiger Lichtbildausweis sowie die e-Card.