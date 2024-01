Schneestange und Verkehrsschild gerammt, dann 50 Meter abgestürzt: Unfall am Bürserberg

Pkw stürzte am Bürserberg 50 Meter über steilen Abhang hinunter und kam in Bachbett zum Stehen.

Am Mittwoch, 10. Jänner 2024, gegen 17.40 Uhr fuhr ein 32-jähriger in Feldkirch wohnhafter Mann mit seinem Pkw auf der schneebedeckten Fahrbahn am Bürserberg in Fahrtrichtung Tschengla. Als der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, kam er zuerst links von der Straße ab, überfuhr eine Schneestange, sowie ein Verkehrsschild. Anschließend gelangte der Lenker mit seinem Pkw zurück auf die Fahrbahn und kam in weiterer Folge rechts von der Straße ab.