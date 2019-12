„Schneegestöber“ zwischen Au und Schoppernau

Vorweihnachtliches „Schneegestöber“

Zeitgleich öffneten Gastronomie und Handelsbetriebe für einen Abend ihre Türen und boten den Schneegestöber-Besuchern ein individuelles Programm an. All diejenigen die sich auf Tour machten durften sich über tolle Aktionen allen teilnehmenden Betrieben in Au und Schoppernau freuen. Sei es bei „Bier-igem Biergenuss“ im Hotel Hirschen, bei einem exklusiven Gruß aus der Küche, ganz neu bei “Zum Franz“ oder beim Bauernadvent mit Raclette und Glühmost in der Bergkäserei Schoppernau kamen alle Feinschmecker voll auf ihre Kosten. Gemütliches Nightshopping mit Rabat Aktionen und stöbern standen bei Sport Mode Matt und Wolford Outlet auf dem Programm. Gaumenfreuden aus der Suppenküche gab es in der Gräsalperstube und um den großen Hunger zu stille genossen die Gäste im Hotel Schiff einen Hamburger XL. Wer sich in den Gratis Skibus setzte um nach Au zu gelangen wurde während der Busfahrt von der Musikgruppe „Wälderklang“ besten unterhalten. In Au angekommen konnten die Besucher bei Sport & Mode Gorbach oder bei Sport Fuchs entspannt für das Christkind vorsorgen. Keine kalten Füße beim Schneegestöber, dafür sorgte das Schuhaus Beer und so mancher machte neu beschuht noch einen Abstecher in die Bergbrennerei Löwen. So richtig rockig wurde es ab 20 Uhr bei „Rock´n Christmas“ bei der Vinothek FranzMichl. Ebenfalls für bestes leibliches Wohl wurde vom Chor Audite gesorgt, neben wärmenden Getränken verwöhnten dieser mit frisch gebackenen Waffeln oder einer herrlichen Käsknödelsuppe. Gerne wurde auch von den Besuchern das Schneegestöber Gewinnspiel angenommen. Kostenlose Gewinncoupons wurden von den teilnehmenden Betrieben verteilt, demnächst werden Einkaufsgutscheine verlost und die Gewinner benachrichtigt.