„Schneegestöber“ Gastronomie und Handel öffneten Türen

Zeitgleich öffneten Gastronomie und Handel seine Türen

Wer sich auf eine Shoppingtour zwischen Au und Schoppernau aufmachte konnte alle Stationen mit dem Gratis-Ski-Bus erreichen und sich in den Geschäften in aller Ruhe umsehen und nach Herzenslust stöbern und die tollen Angebote nutzen. Alle die sich zum Thema Wintersport einstellen wollten, waren bei Matt Intersport und Sport Fuchs genau an der richtigen Stelle. Sollte es nicht nur sportlich, sondern auch modisch hergehen, so schaute man bei Sport & Mode Gorbach oder Sport Mode Matt vorbei. Für warme Füße und gutes Schuhwerk sorgt das Schuhaus Beer und bei Wolford Outlet gab es besondere Weihnachtswünsche zu erfüllen.