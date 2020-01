Schneefahrbahn: Junger Lenker stürzt 10 Meter ab

Verkehrsunfall in Schnifis - Lenker kommt von der Schneefahrbahn ab.

Ein 21-jähriger Lenker kam am Mittwochvormittag in Schnifis von der schneebedeckten Fahrbahn ab und stürzte 10 Meter in den Wald ab.

Der Unfall ereignete sich auf der Jagdbergstraße L54 zwischen Schnifis und Thüringerberg. Der Lenker blieb unverletzt.

Die Feuerwehr Schnifis und die Ambulanz waren mit mehreren Fahrzeugen am Unfallort.

Tief "Lolita" zieht weiter durch das Ländle - und bringt Schnee mit. Seit Dienstagabend schneit es in Vorarlberg bis auf 500 Meter. Auf vielen Straßen herrscht Schneekettenpflicht. Unter anderem Zwischen Schröcken und Warth oder Fontanella und Faschina für Lkw.