Schneechaos in ganz Österreich - nur Vorarlberg bleibt verschont

©ABD0048_20230202 - SCH€FFERN - STERREICH: ++ HANDOUT ++ ZU APA0209 VOM 2.2.2023 - Starke SchneefŠlle haben DonnerstagfrŸh, 2. Februar 2023, in ganz sterreich fŸr Verkehrsbehinderungen gesorgt. In der Steiermark gab es ebenfalls zahlreiche Probleme auf den Stra§en und Autobahnen. Im Bild: Ein slowakischer Sattelzug war auf der schneeglatten Fahrbahn der SŸdautobahn (A2) nahe SchŠffern hŠngen geblieben. Er geriet ins Rutschen und blockierte beide Fahrstreifen in Richtung Wien. - FOTO: APA/AUTOBAHNPOLIZEI HARTBERG - ++ WIR WEISEN AUSDR†CKLICH DARAUF HIN, DASS EINE VERWENDUNG DES BILDES AUS MEDIEN- UND/ODER URHEBERRECHTLICHEN GR†NDEN AUSSCHLIESSLICH IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEF†HRTEN ZWECK UND REDAKTIONELL ERFOLGEN DARF - VOLLST€NDIGE COPYRIGHTNENNUNG VERPFLICHTEND ++

Starke Schneefälle haben Donnerstagfrüh in ganz Österreich für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Nur Vorarlberg blieb bisher verschont.

Auf vielen Straßen wurden Schneekettenpflichten verhängt. Betroffen waren die Arlberg Schnellstraße (S16), die Mühlviertler Straße (B310) im Bereich Freistadt, die Katschberg Straße (B99) sowie zahlreiche Landesstraßen vor allem in Ober- und Niederösterreich, meldete der ÖAMTC. In Niederösterreich und der Steiermark rückte die Feuerwehr zu Fahrzeugbergungen aus.

© APA; AFP

Vorarlberg blieb bisher größtenteils verschont. Das zeigt auch ein Blick durch die Bodensee-Webcam:

Zahlreiche Sperren und hängengebliebene Lkw

Durch die schwierigen Fahrbahnverhältnisse kam es zu zahlreichen Sperren durch hängengebliebene Lkw. Betroffen waren unter anderem die Pyhrn Autobahn (A9) bei Ried im Traunkreis, die Westautobahn (A1) bei Regau und einige weitere Landesstraßen in Tirol bis Niederösterreich. Unfälle waren eine weitere Folge der schwierigen Wettersituation. "Eine Entspannung ist nicht in Sicht. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Wetter- und Fahrbahnverhältnissen an und vermeiden Sie unnötige Fahrten mit dem Auto!", so die ÖAMTC-Mobilitätsinformation.



©APA/AUTOBAHNPOLIZEI HARTBERG

Im Bezirk Baden in Niederösterreich verursachte der nasse Schnee vor allem im Großraum Alland, Heiligenkreuz und Klausen-Leopoldsdorf erhebliche Probleme im Straßenverkehr. Nächtliche Niederschläge sorgten für Feuerwehreinsätze, berichtete das Bezirkskommando in einer Aussendung. Einige hängen gebliebene Lkw mussten geborgen werden. Auf 14 Straßenabschnitten in Niederösterreich herrschte laut Landespressedienst Kettenpflicht. In höheren Lagen musste zum Teil mit Schneefahrbahnen gerechnet werden.

Alle News im Liveblog:

Probleme auf Straßen und Autobahnen

In der Steiermark gab es am Donnerstag ebenfalls schon zahlreiche Probleme auf den Straßen und Autobahnen. Laut einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark war gegen 4.45 Uhr ein slowakischer Sattelzug auf der schneeglatten Fahrbahn der Südautobahn (A2) nahe Schäffern hängen geblieben. Er geriet ins Rutschen und blockierte beide Fahrstreifen in Richtung Wien. Weitere Schwerfahrzeuge blieben im Wechselgebiet hängen. Die Folge war ein zwischenzeitlich rund zehn Kilometer langer Stau. Erst gegen 6.30 Uhr waren beide Spuren wieder frei, allerdings bis 8.00 Uhr mit Kettenpflicht für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen.



©APA/BFVMZ / FF KINDBERG

Am Vormittag meldete die Asfinag auch Probleme auf der A2 im Bereich Packsattel in Richtung Kärnten. Ein Lkw kam quer über die Fahrbahn zum Stehen. Die A2 war daher abschnittsweise gesperrt. Pkw wurden umgeleitet. Lkw mussten die Sperre abwarten. Gegen 4.30 Uhr war es auch auf der Semmering Schnellstraße (S6) schon zu einem Unfall auf Schneefahrbahn gekommen. Eine Person wurde dabei verletzt, teilte der Feuerwehrverband Mürzzuschlag mit.

165 Einsätze allein in Oberösterreich

In Oberösterreich wurden die Feuerwehren in der Nacht und am Donnerstagvormittag zu insgesamt 165 schneebedingten Einsätzen im gesamten Bundesland gerufen. Rund 2.000 Helfer waren damit beschäftigt, von den Straßen abgekommene Fahrzeuge zu bergen und Bäume, die unter der Schneelast und durch den Sturm auf die Straße gestürzt waren, zu entfernen. Besonders massive Behinderungen gab es zu Mittag im Raum Seewalchen/Gampern (Bezirk Vöcklabruck) wo etliche Straßen aufgrund von hängen gebliebenen Fahrzeugen blockiert waren. Im Innviertel - in St. Georgen bei Obernberg am Inn und in Geinberg - wurden bei Verkehrsunfällen Personen in ihren Autos eingeklemmt, berichtete das Landesfeuerwehrkommando.