Schnaufen für den guten Zweck

Auf dem „Schnifis Schnauf“ traten heuer über 70 Läuferinnen und Läufer an, um in Bestzeit den Hensler zu erreichen.

SCHNIFIS Der Berg rief wieder mal zum „Schnifis Schnauf“: Über 70 Läuferinnen und Läufer traten an, um für den guten Zweck auf den Hensler hinauf zu stürmen. Das Startgeld kommt dem Schulheim Mäder zugute, in dem rund 70 behinderte Kinder aus ganz Vorarlberg betreut werden.

Die Siegerin und der Sieger wurden im Ziel als Henslerkönigin und Henslerkönig gekrönt. Heuer wurden sensationelle Bestzeiten gelaufen: Als Erster bei den Herren lief Harald Gunz vom Berglaufteam der Sparkasse Bludenz in 28:12 Minuten ins Ziel. Zweiter wurde Dietmar Loacker (33:03) vom Schulheim Mäder vor Johannes Mathis (33:06). Die Henslerkönigin 2018 heißt Irene Buchmayer vom Union Laufclub Bludenz (36:54), gefolgt von Manuela Türtscher (37:29), ULC Bludenz. Als dritte erklomm Christine Schmitt aus Lindau (37:39) den Hensler auf 1.338 m Meereshöhe.

Zahlreiche Teilnehmer



Am Lauf für den guten Zweck nahmen auch Bürgermeistergattin Hildegard Mähr und Dr. Daniel Wiesner, Obmann vom Verein zur Unterstützung der Schnifner Bergbahn, teil. Die neuen Pächter des Henslerstübles an der Bergstation der Seilbahn Schnifis freuten sich über regen Besuch. Auf der Tombola wurden attraktive Preise verlost. HE