Schnäppchenparadies Zwischenwasser

Flohmarkt für Kinder im Frödischsaal

Zwischenwasser. Der Verein „aktiv&kreativ“ rund um Obfrau Claudia Welte ist den meisten bestens bekannt durch die Veranstaltung des Adventzaubers im Ortsteil Buchebrunnen. Vergangenes Jahr kam den durchwegs jungen Frauen und Mamas des Vereins, die Idee zu einem Flohmarkt, der dann in kleiner Form und mit gleichzeitig großem Erfolg durchgeführt wurde. Aus diesem Grund wagte man sich dieses Jahr an eine deutliche größere Ausgabe und lockte so vierzig Austeller in den Frödischsaal mitten im Zentrum von Muntlix. Als Besonderheit sei an dieser Stelle erwähnt, dass die Standbetreiber ausschließlich Kinder bzw. deren Eltern waren. Mit diesem Konzept ohne professionelle Standler, motivierte man Familien aus dem ganzen Land den eigenen Keller, Dachboden, oder das Spielzimmer zu räumen und nach Zwischenwasser zu kommen. Angeboten wurden dabei ausschließlich Gebrauchsgegenstände für Kinder, wie etwa Kleidung, Spielsachen oder Bücher. Die Schnäppchenjäger hatten also Hochsaison, manche Mama ersparte sich so den Weg ins Kleidergeschäft und konnte so ihrem Gegenüber die Haushaltkasse etwas aufbessern. Im Foyer sorgten die Vereinsmitglieder gleichzeitig für die gastronomische Verpflegung der vom Shopping müde gewordenen Besucher. Einige davon nutzten auch die Gelegenheit zum gemeinsamen Mittagessen im angrenzenden Gasthaus Frödisch. So blieb so mancher Herd in Zwischenwasser kalt, viele Haushalte freuen sich über den neu gewonnenen Platz und die fleißigen Einkäufer über das eine oder schöne Stück. Die Kinder nutzten die Gelegenheit und warfen gleich einen neugierigen Blick in das neue Buch, machten sich an das spannende Brettspiel, oder probierten die erworbenen Kleidungsstücke. Ein Wechselfluss von neuwertiger Kleidung und Spielsachen von dem alle profitierten, den verkaufen ist alle mal besser als wegwerfen. CEG