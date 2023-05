Schnäppchenjagd in der Volksschule Rohrbach

Der Elternverein Rohrbach lud zum ersten Flohmarkt in die Turnhalle.

Dornbirn. Kürzlich verwandelte sich der Turnsaal der Volksschule Rohrbach in Dornbirn ein Eldorado für Schnäppchenjäger. Zahlreiche Kinder hatten sozusagen ordentlich ausgemistet, um den ersten Flohmarkt in ihrer Schule mit tollen Fundstücken, Raritäten und bunten Spielsachen zu bestücken. „Wir waren wirklich begeistert, was da alles an Waren zusammenkam. Es gab Spenden von den Schülerinnen und Schülern unserer Schule, aber auch von den Eltern“, zeigte sich EV-Obfrau Nicole Lechner begeistert.

Sage und schreibe 28 Stände wurden in der Turnhalle aufgebaut. „Mehr Kapazitäten hätten wir nicht mehr gehabt, da diese Veranstaltung dank unseres Schulwartes Kurt Rauchegger auch in der Turnhalle stattfinden konnte und somit wetterunabhängig war“, erklärt Lechner.

Einen Vormittag lang wurde gefeilscht, verkauft und gestöbert was das Zeug hielt. Einige Kinder erwiesen sich als echte Händler-Naturtalente und sorgten dafür, dass die Kassa ordentlich klingelte.

Engagierter Elternverein

Der Flohmarkt war der erste seiner Art an der Schule. „Die Idee entstand dadurch, dass wir uns kundig gemacht haben, was andere Elternvereine machen. Da Flohmärkte für Kinder immer viel Spaß bedeuten, haben wir uns entschieden diese zusätzliche Veranstaltung noch in unser Jahresprogramm aufzunehmen“, so Lechner. Und der Spaß kam an diesem Tag definitiv nicht zu kurz, auch dank der zahlreichen Mitwirkenden und engagierten Helferinnen und Helfer, die neben den Verkaufsständen auch im Gastrobereich agierten. Die Flohmarkt-Gäste konnten nach ihrem Einkauf den Besuch gemütlich mit Kuchen, Hot Dogs, Limonade und Kaffee kulinarisch ausklingen lassen.