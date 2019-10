Schnäppchenjagd für den guten Zweck

Der Hella DSV lädt zum großen Flohmarkt.

Dornbirn. Der Sportplatz Haselstauden verwandelt sich am Samstag, den 09. November von 09.00 – 16.00 Uhr und am Sonntag, den 10. November von 09.00 – 13.00 Uhr in ein Stöberparadies für Flohmarktbesucher. Die Vorbereitungen dazu laufen bereits auf Hochtouren. „Gib Dingen die Chance auf ein zweites Leben” – unter diesem Motto können ab sofort jeden Freitag von 15.00 -19.00 Uhr und jeden Samstag von 09.00 – 12.00 Uhr geeignete Artikel für den Flohmarkt am Sportplatz Haselstauden abgegeben werden.