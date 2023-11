Schnäppchenjagd beim Flohmarkt des Dornbirner SV

Der Dornbirner Sportverein lädt wieder zum großen Flohmarkt in die Emma & Eugen Arena.

Dornbirn. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. OK Chef Richard Lenz und sein Team sind bereits seit Wochen im Einsatz, um auch den diesjährigen Flohmarkt des Emma & Eugen Dornbirner SV zu einer großen Fundgrube für Schnäppchenjäger zu machen. Am Samstag, 18. November (9-16 Uhr) sowie am Sonntag, 19. November (9-13 Uhr) verwandelt sich der Haselstauder Sportplatz somit erneut in ein Paradies für alle Vintage-Fans. „Wir haben schon viele schöne Raritäten in unserem Sortiment und die Leute geben fleißig Waren ab“, freut sich Lenz.