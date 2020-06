Schnäppchenjagd auf dem Fußballplatz

Der Hella DSV lädt wieder zum großen Flohmarkt.

Dornbirn. Der Sportplatz Haselstauden verwandelt sich am Samstag, den 04. Juli 2020 von 09.00 – 16.00 Uhr und am Sonntag, den 05. Juli 2020 von 09.00 – 13.00 Uhr in ein Stöberparadies für Flohmarktbesucher.