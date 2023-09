Schnäppchenjäger und Co

Der Aktivpark Montafon lud zum größten Flohmarkt der Region am Sonntag

Bereits als sich um 9 Uhr die Pforten des Aktivparks offiziell öffneten strömten zahlreiche Besucher in das kühle Innere unter das Zeltdach. Die sommerlichen Temperaturen am vergangenen Sonntag luden egelrecht das Verweilen und Stöbern auf dem Flohmarkt ein. An rund 70 Verkaufsständen wurden zahlreiche gut erhaltenen Gebrauchtwaren angeboten.